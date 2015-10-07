EIA ожидает рекордного за шесть лет роста мирового потребления нефти

Мировое потребление нефти вырастет в 2016 году как никогда за последние шесть лет, а рост добычи в странах вне ОПЕК остановится, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA) США, пишет Рейтер.

Спрос вырастет на 270.000 баррелей в сутки до 95,2 миллиона, говорится в ежемесячном отчете EIA. Управление повысило прогноз потребления в Китае до 11,48 миллиона баррелей в сутки с 11,41 миллиона, прогнозируемых в сентябре, и 11,18 миллиона в этом году.

Предложение в будущем году составит 95,98 миллиона баррелей, говорится в отчете, что на 0,1 процента ниже предыдущего прогноза. Управление предсказало снижение среднесуточной добычи в США до 8,86 миллиона баррелей с 9,25 миллиона в этом году.

"Рост добычи вне ОПЕК почти остановился, стратегия Саудовской Аравии оказалась успешной. Она никогда не была рассчитана на пару месяцев или кварталов, но на пару лет, и теперь видны результаты", - сказал аналитик Societe Generale Майкл Уитнер.

Несмотря на падение мировых цен в два раза с июня 2014 года, ОПЕК не снизила производство нефти, чтобы не потерять долю рынка и вынудить к сокращению добычи производителей с более высокой себестоимостью.