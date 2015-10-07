Хмельницкая АЭС после ремонта запустила первый энергоблок

Хмельницкая атомная электростанция подключила к энергосети страны блок №1 после проведения планово-предупредительного ремонта, сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом".

"7 октября в 12:42 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после проведения планово-предупредительного ремонта", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, энергоблок №1 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети для ремонта 8 августа текущего года.

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС работает на мощности 668 МВт.

За прошедшие сутки энергоблоком произведено 16,050 млн кВт-ч электроэнергии, а с начала месяца – 99,070 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.