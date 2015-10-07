Нефть Brent впервые с июля подорожала до $53

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с 31 июля 2015 года поднялась выше $53 за баррель.

На максимуме цена фьючерсов на Brent с поставкой в ноябре 2015 года достигла отметки $53,01, что на 2,1% выше уровня закрытия вчерашних торгов, пишет РБК.

Сегодняшний скачок нефтяных котировок привел к повышению курса рубля. Курс доллара к рублю на Московской бирже сегодня впервые с конца июля опустился ниже 62 руб., достигнув на минимуме отметки 61,88 руб., что на 1,45 руб. ниже уровня вчерашнего закрытия. В предыдущий раз ниже 62 руб. стоимость доллара опускалась 31 июля 2015 года.

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Курс евро к рублю также упал более чем на рубль, опустившись до 69,685 руб., что на 1,584 руб. ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Так дешево евро не стоил с 31 августа 2015 года.