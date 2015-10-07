Украина сможет закачивать российский газ и без подписания "зимнего пакета" – Демчишин

Украина располагает несколькими вариантами организации закачки российского газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 года, и они позволят закачивать топливо даже без подписанного протокола по «зимнему пакету», сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

В то же время он подчеркнул, что протокол наверняка «будет подписан в ближайшее время».

“Такая вероятность есть. Есть несколько вариантов, как выйти из этой ситуации. Вы все прекрасно понимаете, что в тот момент, когда мы собирались его подписывать, у Новака (министра энергетики России - УНИАН) не было полномочий от правительства”, - сказал он.

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При этом министр отметил, что поставки газа без подписания протокола не повлияют на судебный процесс в Стокгольмском арбитраже, в рамках которого Украина оспаривает условия газового контракта с Россией.

Кроме того, Демчишин подчеркнул, что поставки газа из РФ могут начаться в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, Украина согласовала все необходимые процедуры для подписания протокола об организации поставок газа из России в Украину в рамках «зимнего пакета».

28 сентября министры энергетики Украины и России Владимир Демчишин и Александр Новак, а также вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович согласовали условия зимнего газового пакета. Документ был парафирован, однако его подписание и утверждение потребовало отдельных процедур. Были также согласованы все ключевые позиции относительно дополнительного соглашения к контракту на поставку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом». Парафированный протокол действует с 1 октября 2015 года до конца марта 2016 года. Согласно документу, украинская сторона взяла обязательства закупить, начиная с октября, 2 млрд кубометров газа для закачки в хранилища. Цена газа составит порядка 227 долл. за тысячу кубометров. На закупку правительство Украины должно выделить 500 млн долл. Остальные необходимые для оплаты газа средства могут выделить доноры Украины – Всемирный банк и ЕБРР.