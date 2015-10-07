Увеличение запасов угля на украинских ТЭС не связано с поставками из России - Демчишин

Увеличение запасов угля на украинских теплоэлектростанциях не связано с поставками из России и является плановым, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин после заседания правительства.

"Просто начали по 20-30 тысяч тонн в день довозить. Нужны были средства, нужна была логистика. На данный момент из России ничего, кроме 30 тысяч тонн угля в августе, не поступало, хотя есть договоренности о поставках и с Россией, и с Южной Африкой”, - сказал он.

При этом, по словам министра, уголь из РФ в дальнейшем может быть поставлен в Украину согласно действующим договоренностям.

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Как сообщал УНИАН, запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 28 сентября по 5 октября увеличились на 11,5% - до 2,007 миллиона тонн с 1,8 миллиона тонн.

Украина к 1 октября должна была накопить 3,2 миллиона тонн угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

14 сентября глава правительства Арсений Яценюк обвинил руководство Минэнергоугля в срыве выполнения плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону, в том числе в части организации поставок угля на теплоэлектростанции. При этом премьер-министр потребовал от Минэнергоугля выполнить все озвученные ранее правительством требования по закупке угля и загрузке топливом украинских теплоэлектростанций.

Яценюк также напомнил, что правительство выделило необходимые средства на закупку топлива, однако они так и не были использованы по назначению.