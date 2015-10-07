Снижение ренты на добычу газа может снизить его цену для населения

Депутатский законопроект о снижении рентных платежей для газодобытчиков, который Верховная Рада поддержала в первом чтении 6 октября, может снизить цену газа для населения на 1 210 гривень/тысяча кубометров с нынешней цены в 7188 гривень/тысяча кубометров.

Об этом УНИАН сообщил источник в Государственной фискальной службе, комментируя особенности данного законопроекта (№2835).

"Принятие законопроекта могло бы привести к снижению тарифа на 1 210 гривень", - сказал источник.

При этом он отметил, что даже если соответствующий законопроект будет принят в нынешнем виде, то снижение тарифа на газ произойдет лишь после принятия соответствующего решения Национальной комиссией, регулирующей в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"То есть, НКРЭКУ могла бы принять такое решение, но это не факт, что оно его примет", - добавил собеседник.

При этом он подчеркнул, что в законопроекте отсутствуют нормы по внедрению особого бухгалтерского учета для газодобытчиков, а также по обязательной разработке и выполнению инвестиционных проектов, что дает возможность компаниям включать в себестоимость газа не только производственные издержки.

"По каждому месторождению нужно иметь инвестиционный проект. Он предусмотрен законом о нефти и газе, в нем прописано, что месторождение вводится на основании инвестплана, порядок составления и утверждения которого одобрен Кабмином", - сказал источник.

Вместе с тем, он привел пример отсутствия инвестпроектов у крупнейшей в стране газодобывающей компании "Укргазвыдобування", структурированной в трех больших управлениях – Шебелинское, Полтавское и Западное, которые добывают разные объемы газа и имеют несопоставимые себестоимости на месторождениях.

"Одно дело, когда есть инвестиционный проект, где известен перечень технических решений и затрат на их реализацию, то есть то, что нужно сделать и сколько вложить в пределах каждого объекта. А когда получается, что "Укргазвыдобування" ведет учет одновременно по трем управлениям с совершенно разным объемом добычи и себестоимости, то туда можно спрятать не только слона, но и его хобот, и хвост", - отметил источник.

"Если в социальном пакете "Укргазвыдобування" нынешний их глава "закатает" норму о том, что он должен отдыхать на Багамах два месяца в году и включит социальную защиту своего здоровья, то мы обязаны будем признать это экономически обоснованными издержками и включить это в цену и соответственно в тариф", - добавил он.

При этом собеседник рассказал, что Министерство энергетики и угольной промышленности за 5 лет действия нормы об обязательном наличии инвестпроектов при добыче нефти и газа не создало порядок разработки и выполнения инвестпроектов.

"Министерство не написало ни одной буквы. Ни порядка составления инвестпроектов, ни порядка их принятия, ни порядка их рассмотрения… У нас государственное управление активом ресурса недр просто нулевое. Одни якобы взяли на себя какие-то обязательства, другие делают вид, что они знают, что это за обязательства, и как они (обязательства) будут выполняться", - отметил источник.

В тоже время он подчеркнул, что из-за отсутствия четкой системы государственного регулирования по формированию инвестпроектов на каждом месторождении, меры по снижению рентных платежей для газодобывающих компаний не приведут к улучшениям в газодобывающей сфере.

Читайте такжеМинфин предлагает снизить с октября ренту на добычу газа и нефти до 14-29%

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении депутатский законопроект, предусматривающий снижение в два раза ставок рентной платы для газодобывающих компаний за пользование недрами.

Законопроектом предлагается снизить рентные ставки на пользование недрами для компаний, добывающих газ на глубине до 5 км, до 29% с 55% (в случае "Укргазвыдобування" - с 70%). Для компаний, которые добывают газ на глубине свыше 5 км, - до 14% с 28%.

При этом, после ряда дискуссий, авторы законопроекта решили сохранить 70% ренту на добычу природного газа по договорам о совместной деятельности, когда частные компании берут в разработку государственные месторождения, на которых уже велась добыча газа.

6 октября депутаты также рассматривали законопроект Кабмина, в котором предлагалось сохранить высокое налогообложение госкомпании "Укргазвыдобування".

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, повышенная рентная ставка для "Укргазвыдобування" является источником для покрытия расходов бюджета на субсидии населению тарифов на энергоресурсы.

Читайте такжеУкраина может снизить ренту на добычу газа и нефти до 35%

Справка УНИАН. В конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

После этого ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине, что, по их мнению, приведет к снижению буровых работ в 2015 году и падению добычи газа.