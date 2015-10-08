Белый дом выступает против снятия эмбарго на экспорт американской нефти

Об этом говорится в поступившем в среду в ТАСС заявлении административно-бюджетного управления Белого дома.

"Законодательство, которое бы снимало ограничения на экспорт сырой нефти, на данный момент не требуется", - утверждают в Белом доме, отмечая при этом, что в последние годы добыча "черного золота" в США выросла. Более того, власти предприняли усилия по защите окружающей среды в ходе разработки месторождений.

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Администрация также призвала законодателей больше внимания уделить борьбе за снижение вредных выбросов в атмосферу, в частности, прекратив каждый год субсидировать нефтяные компании и инвестировать в "чистую энергетику".

Ранее УНИАН сообщал, что мировое потребление нефти вырастет в 2016 году как никогда за последние шесть лет, а рост добычи в странах вне ОПЕК остановится, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA) США.