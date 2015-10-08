Нефть марки Brent опустилась ниже $52 за баррель

Мировые цены на нефть демонстрируют в четверг разнонаправленную динамику на фоне статистики по запасам "черного золота" в Соединенных Штатах, а также не ожиданиях участников рынка по улучшению спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА Новости.

По состоянию на 7:55 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent уменьшалась на 0,39% — до 51,46 доллара за баррель. Фьючерсы на легкую нефть марки WTI дорожали на 0,31%, до 47,96 доллара за баррель.

В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,1 миллиона баррелей — до 461 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали, что показатель увеличится лишь на 2,2 миллиона баррелей, до 460,1 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 0,83%, или на 76 тысяч баррелей в сутки — до 9,172 миллиона баррелей.

Тем не менее, трейдеры принимают во внимание заявления генсека ОПЕК Абдаллы эль-Бадри, согласно которым спрос вырастет сильнее, чем ожидалось ранее.

"По оценкам, мировой спрос на нефть в 2015 году увеличится на 1,5 миллиона баррелей в день, что выше первоначального прогноза", — сообщил он.

"Ожидается, что в 2016 году улучшение мировой экономической деятельности поддержит рост мирового спроса на нефть на 1,3 миллиона баррелей", — прогнозирует Бадри.

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По словам аналитика компании EY Санджива Гупты (Sanjeev Gupta), рынок ожидает публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в этот четверг для получения намеков относительно состояния экономики страны после слабой статистики по занятости, опубликованной на прошлой неделе.