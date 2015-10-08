Турция угрожает России отказом от поставок газа и услуг по строительству АЭС

Турция в связи с обострением отношений с Россией из-за авиаинцидентов может пересмотреть вопрос закупок российского газа, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает ПРАЙМ.

"Россия должна быть чувствительна в этих вопросах. Мы являемся покупателем номер один природного газа из России. Потеря Турции будет серьезной потерей для России. При необходимости Турция может покупать природный газ в самых разных местах", - заявил Эрдоган журналистам в самолете, направляясь с визитом в Японию.

Читайте такжеРФ и Турция заморозили переговоры по "Турецкому потоку" из-за "взаимного недоверия"Он отметил, что Турция может пересмотреть также вопрос о строительстве АЭС "Аккую" по российскому проекту.

"Если русские не построят АЭС "Аккую", кто-то другой придет и построит ее", - добавил Эрдоган, слова которого приводит телеканал NTV.

Как известно, МИД Турции заявил, что российские военные самолеты дважды в течение трех дней нарушили турецкое воздушное пространство.

Минобороны РФ назвало инцидент "ошибкой" и следствием неблагоприятных погодных условий. Москва уверила Анкару, что больше такое не повторится. Но НАТО не считает произошедшее случайностью и потребовало от РФ разъяснений.