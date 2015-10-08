Хмельницкая АЭС отключила на ремонт второй энергоблок

Хмельницкая атомная электростанция отключила энергоблок №2 от сети для проведения планового ремонта, говорится в сообщении "Энергоатома".

Согласно сообщению, блок был отключен 8 октября 2015 года в 00:09.

"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 октября в работе находится 12 из 15 энергоблоков атомных станций Украины.

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Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.