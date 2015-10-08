"Укртатнафта" увеличила загрузку мощностей на тысячу тонн в сутки

Компания "Укртатнафта", владеющая единственным работающим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием – Кременчугским НПЗ, с сегодняшнего дня, 8 октября, увеличила загрузку своих мощностей на 1 тысячу тонн в сутки – до 7,5 тысячи тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя правления предприятия Алексей Плакасов.

"Мы стабильно работаем, постепенно увеличивая объем переработки. Если в сентябре переработали 160 тысяч тонн нефти, то в октябре планируем выти на объем – 240 тысяч тонн. Мы растем в ежедневном объеме переработки с 5 тысяч тонн в августе, 6,5 тысяч тонн - в сентябре и теперь до 7,5 тысяч тонн в октябре", - рассказал Плакасов.

Он также сообщил, что сегодня в Одессе разгружается третий танкер нефти сорта CPC Blend из Казахстана, а к концу месяца должен прибыть четвертый.

Полученную нефть "Укртатнафта" будет хранить в Одессе, в емкостях компании "Синтез оил" и "Эксимнефтепродукта". Далее транспортировать нефть на предприятие будут по железной дороге.

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Как сообщал УНИАН, с 21 сентября "Укртатнафта" увеличила загрузку мощностей на 1 тысячу тонн в сутки – до 6,5 тысяч тонн.

С сентября "Укртатнафта" изменила маршрут доставки казахской нефти на предприятие, начав доставлять ее из Одесского морпорта по железной дороге.

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Справка УНИАН. "Укртатнафта" была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 миллиона тонн переработки нефти в год.