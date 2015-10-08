Закупка трансформаторов: "Укрэнерго" пригласило международные компании к участию в тендере

Об этом на пресс-конференции в Киеве 8 октября сообщил исполняющий обязанности директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Что касается конкуренции. Я сегодня отправил письма на Siemens, ABB, Alstom и на южнокорейские компании, такие как Hyundai и Hyosung», - сказал Ковальчук.

Кроме того, по словам руководителя «Укрэнерго», квалификационные критерии к участникам тендера были смягчены для того, чтобы в конкурсе смогли принять как можно больше компаний.

«Мы потребовали годовой оборот от участников всего 300 млн грн. Я не представляю, если честно, есть ли в мире трансформаторный завод с годовым оборотом меньше того, что мы требуем», - отметил Ковальчук.

Также, по его словам, несмотря на то, что общая ожидаемая стоимость трансформаторов указана 2 млрд грн, реальная – не превысит 1,5 млрд грн.

«Я ни в коей мере не ожидаю, что кто бы ни пришел на тендер, у нас цена трансформаторов будет 2 млрд грн. Я уверен, что, если цена будет больше 1,5 млрд грн, мы его отменим с высочайшей долей вероятности», - сказал Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» 2 октября объявило тендер на поставку 22 трансформаторов общей ожидаемой стоимостью 2,047 млрд грн.

14 июля 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании «Укрэнерго» инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 млрд грн.

После утвержденной инвестпрограммы «Укрэнерго» объявило тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие «Запорожтрансформатор», подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

Справка УНИАН. «Запорожтрансформатор» входит в группу «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственной финансовой инспекции провести проверку государственных закупок в госкомпании «Укрэнерго», после того как компания решила потратить около 2 млрд грн на закупку трансформаторов в избыточном количестве.