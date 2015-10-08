Украина после месячного перерыва возобновила импорт газа из Венгрии

Украина после месячного перерыва возобновила импорт природного газа из Венгрии. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины, госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, за первую неделю октября Украина импортировала 2,5 млн куб. м газа из Венгрии.

«Поставки природного газа по данному направлению были возобновлены 3 октября», - говорится в сообщении.

Как отметили в «Укртрансгазе», ежесуточно с территории Венгрии в Украину поступает 0,5 млн куб. м газа при технической возможности 16 млн кубометров.

«Всего с начала года с территории Венгрии в Украину поступило 400 млн куб. м природного газа», - отметили в «Укртрансгазе».

Оператор газотранспортной системы Венгрии, компания FGSZ, пока не приводит данных о поставках газа в Украину.

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Как сообщал УНИАН, Украина на протяжении сентября не осуществляла импорт природного газа из Венгрии, отдавая предпочтение поставкам углеводородов из Словакии.