"Укрэнерго": энергопотребления в отопительный сезон будет на уровне прошлого года

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве 8 октября.

«Были прогнозы, озвученные по зиме, что зима будет снежной, но теплой. Поэтому мы ожидаем потребление приблизительно на уровне прошлого года», - сказал Ковальчук.

По его словам, запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины выше прошлогоднего уровня, и на сегодняшний день составляют около 2,4 млн тонн.

«Идет ежесуточный прирост (запасов угля – УНИАН) на уровне 30 тыс. тонн. В целом запасы по сравнению с прошлым годом больше где-то на 15%», - отметил Ковальчук.

Глава «Укрэнерго» также сообщил, что по итогам минских переговоров достигнута принципиальная договоренность о восстановлении линий электропередач, поврежденных в ходе боевых действий на Донбассе, что позволит выдавать в объединенную энергосистему Украины дополнительные мощности.

«По итогам последних переговоров в Минске достигнуто соглашение о восстановлении линий в Донбассе… Мы рассчитываем, что в течение ближайшего месяца-двух выдача станций, которые находятся у нас вблизи неконтролируемых территорий, это Углегорская станция и Луганская ТЭС, они смогут выдавать мощность больше, чем сейчас, поскольку у них есть ограничения по техническому состоянию ЛЭП, многие из которых сейчас не эксплуатируются по причине их разрушения в результате боевых действий", - сказал Ковальчук.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре 2015 года сократила потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11,5% - до 88,5 млрд кВт-ч со 100 млрд кВт-ч.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, промышленность за 9 месяцев 2015 года сократила потребление электроэнергии по сравнению с январем-сентябрем 2014 года на 18,2% - до 37,5 млрд кВт-ч. Сельхозпотребители за отчетный период сократили потребление на 5,9%, - до 2,5 млрд кВт-ч; транспорт – на 8,5% (до 5 млрд кВт-ч); коммунальные предприятия – на 8,7% (до 11,2 млрд кВт-ч); население – на 3,8% (до 27,4 млрд кВт-ч); другие потребители сократили на 7,5% (до 4,9 млрд кВт-ч).