Кабмин обязал поставщиков газа создать страховой запас

18:16, 08 октября 2015
Энергетика
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Кабинет министров обязал поставщиков природного газа создать страховой запас в объеме месячного потребления.

Фото УНИАН

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 30 сентября 2015 года. 

Создание страхового запаса, как отмечается в документе, осуществляется путем закачки природного газа поставщика в подземные хранилища «Укртрансгаза». 

«Оператор газотранспортной системы не принимает номинации (заявки) на поставку природного газа от поставщика в случае несоответствия объемов поставки газа объемам имеющегося у поставщика страхового запаса», - отмечается в постановлении. 

Также в документе отмечается, что поставщики имеют право реализовывать природный газ только при наличии у них страхового запаса в месячном объеме потребления. 

В случае использования поставщиком части страхового запаса он, как отмечается в правительственном постановлении, обязан при возникновении отрицательного дисбаланса восстановить в течение месяца использованные объемы страхового запаса.

Учет страхового запаса поставщика ведется оператором газохранилища.

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«В случае возникновения ситуаций по ограничению или прекращению поступлений природного газа в Украину поставщик вправе (в соответствии с решениями Кабинета Министров Украины) использовать страховой запас для обеспечения поставок газа потребителям», - отмечается в документе.

Норма начинает действовать для поставщиков, располагающих собственной добычей, с 1 января 2016 года. Для всех остальных – с момента вступления в силу постановления.

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