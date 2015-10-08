"Газпром" займет на внешнем рынке 1 миллиард евро

Компания в четверг собрала заявки на указанный выпуск еврооблигаций, первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,125% годовых, пишет Прайм.

Позже "Газпром" снижал ориентир доходности и установил финальный на уровне 4,625%.

Организаторами размещения выступают Banca IMI, J.P. Morgan и UniCredit Bank.

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Несколькими днями ранее на европейский рынок публичного долга выходила другая крупная российская компания - ГМК "Норильский никель".

Горнорудный холдинг продал еврооблигаций на 1 млрд долларов под ставку в 6,625%. Основными покупателями бумаг стали инвесторы из США и Великобритании, которые приобрели 64% выпуска.