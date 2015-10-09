Цена нефти WTI впервые с июля превысила отметку 50 долларов

Цена же североморской Brent выросла почти на 4 процента и достигла 53,44 долларов за баррель, пишет ZN.ua.

По информации агентства Bloomberg, рост цен на нефть происходил на фоне заявления министра нефтяной промышленности Венесуэлы Эулогио дель Пино, что члены ОПЕК проведут техническое совещание 21 октября.

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На нефтяном рынке сказалось и заявление генерального секретаря ОПЕК Абдаллы Салема Эль-Бадри, который предсказал увеличение спроса на нефть выше прогнозов аналитиков. По его словам, спрос составит 1,5 млн баррелей в день.

В то же время аналитики Citigroup считают, что цены на нефть WTI могут упасть до 30 долларов за баррель, прежде чем производители начнут сокращать добычу.

Ранее УНИАН сообщал, что мировые цены на нефть демонстрируют в четверг разнонаправленную динамику на фоне статистики по запасам "черного золота" в Соединенных Штатах, а также не ожиданиях участников рынка по улучшению спроса на сырье.