Стоимость российской операции в Сирии для "Газпрома" может составить $9,2 миллиарда в год

«Газпрому» это может стоить $9,2 млрд в год, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы являемся покупателем номер один природного газа из России. Потеря Турции будет серьезной потерей для России. При необходимости Турция может покупать природный газ в самых разных местах», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Читайте также Россия может понести потери в Сирии в ближайшие дни - Пентагон

Отметим, что резкие заявления Эрдогана прозвучали после того, как в конце прошлой недели российский военный самолет вторгся в воздушное пространство Турции по пути в Сирию и был перехвачен турецкими истребителями.

По версии НАТО, турецкое воздушное пространство нарушили два российских самолета - Су-30 и Су-24 - соответственно 3 и 4 октября. В Москве признали лишь первый случай.