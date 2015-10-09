Демчишин: в Казахстане интересуются приватизацией украинских облэнерго

10:37, 09 октября 2015
Энергетика
1004

Компании Казахстана заинтересованы в приватизации предприятий энергетической сферы.

Казахстан зацікавився приватизацією українських обленерго / УНІАН

Об этом заявил министр энергетики Украины Владимир Демчишин, сообщает BBC-Украина.

Читайте такжеУкраина может принять участие в строительных, нефтегазовых и аграрных проектах Казахстана

"У казахской стороны достаточно большой интерес к приватизации украинских энергетических компаний. Это и теплогенерирующие компании, поскольку у них достаточно большой опыт в обслуживании и обеспечении их углем, сети их интересуют. Они вчера проявили интерес к нашим облэнерго, которые были выставлены на приватизацию, теплокоммунэнерго. То есть их очень интересует теплогенерувальна инфраструктура", - сказал Владимир Демчишин.

В пятницу продолжается второй день визита президента Петра Порошенко в Казахстан, главной темой которого является энергетика.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Казахстане. Сегодня, 9 октября, запланирован деловой форум Украина – Казахстан, участие в котором также примет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По данным Госстата, по итогам первого полугодия текущего года объем торговли между Украиной и Казахстаном составил 554,1 миллиона долларов, положительное торговое сальдо – 237 миллионов долларов. По сравнению с 2014 годом эти показатели несколько уменьшились.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter