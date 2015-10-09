Госрезерв предлагает выделить в отдельную структуру госхолдинг по запасам нефти и газа

Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) в рамках реформы своей структуры предлагает выделить из системы своих органов и создать отдельный государственный холдинг, задачей которого станет формирование нормированных государственных запасов нефти и газа. Об этом в интервью газете "Урядовый курьер" сказал глава Госрезерва Вадим Мосийчук.

"Совместно с Европейским энергосообществом планируем выделить из Госрезерва нефтехолдинг, который станет основой имплементации евродиректив и даст возможность стране сформировать нормированные запасы нефти и нефтепродуктов", - сказал Мосийчук.

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство резерва Украины - это структура, предназначенная для организации хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба. Подобные ведомства существовали в Украине со времен СССР.

В 2015 году Министерство экономического развития и торговли Украины выступило за немедленную реформу Госрезерва, сокращение персонала агентства, реорганизацию входящих в структуру ведомства предприятий, по причине неэффективной работы резерва и не соответствии стратегическим интересам страны.