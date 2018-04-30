Битва за газ: "Надра Украины" взяли первый рубеж

Длительные судебные споры между Национальной акционерной компанией «Надра Украины» и скандально известной компанией «Голден Деррик» близки к завершению. 5 октября Киевский апелляционный хозяйственный суд признал право собственности «Надра Украины» на долю в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.).

Это значит, что государственная компания войдет в право собственности по одному из договоров о совместной деятельности на стратегическом для страны газоконденсатном Сахалинском месторождении. «Надра Украины» больше года не могла добиться данного решения, и это при том, что ранее судебным решениям, вступившим в законную силу и принятым в пользу «Надра Украины», договоры купли-продажи долей с «Голден Деррик» были расторгнуты.

Напомним, еще в 2000 и 2003 годах «Надра Украины» заключила ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство «Надра Украины» продало «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом ни по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило расторгнуть их и вернуть активы государству.

Таким образом, подтверждение права собственности госкомпании на долю в совместной деятельности на Сахалинском месторождении вырисовывает возможность такого же итога по двум аналогичным делам. Тогда доли по договорам будут полностью возвращены под контроль государства, которое в лице Государственной службы геологии и недр Украины владеет 100% акций НАК.

След правительства Азарова

Госкомпания «Надра Украины» потеряла контроль добычи газа на Сахалинском месторождении и возможность получения прибыли благодаря «слаженным действиям» бывших должностных лиц компании. В СМИ фигурируют фамилии экс-министров правительства Николая Азарова, которые были связаны с компанией «Голден Деррик» и отчуждали в ее пользу активы НАК за гроши.

Как рассказал в интервью УНИАН председатель правления «Надра Украины» Ярослав Климович, сегодняшнее плачевное состояние компании и государственных геологоразведочных предприятий – последствия «сотрудничества» с «Голден Деррик». По его словам, при создании этой компании ей было передано имущество дочернего предприятия НАК – «Полтаванафтогазгеология». При этом стоимость активов предприятия была занижена в десятки раз.

«Все имущество дочернего предприятия «Полтаванефтегазгеология» было оценено по акту приема-передачи в 16 млн гривен. Хотя реальная рыночная стоимость его была около 2 миллиардов гривен. Например, трактор «Т-150» оценили в пределах 3 тыс. гривен. Трубы общей длиной 1600 метров, а это, грубо говоря, - 24 тонны металла, также оценили в пределах 3 тыс. гривен. Сегодня тонна металлолома столько стоит!», - сказал Климович.

По его словам, таким образом из стратегически важного предприятия, которое открыло множество газовых месторождений в Украине, вывели все имущество, что привело к его банкротству. Кроме того, в 2010-2013 годах НАК и ее дочерние предприятия подписывали многомилионные договоры с «Голден Деррик» на выполнение работ по бурению скважин, услугам геологической экспертизы, мониторингу и прочему. Авансы компании перечислялись, но никаких реальных работ никто не проводил.

Лишь после падения правительства Азарова все схемы начали всплывать на поверхность, а следователи - замечать вопиющие нарушения законов. Так, 10 ноября 2014 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления бывшими руководителями «Надра Украины» - злоупотребление властью или служебным положением при подписании в 2012-2013 годах договоров купли-продажи долей в совместной деятельности на Сахалинском месторождении.

«Самый гуманный суд в мире»

Для возвращения своей собственности «Надра Украины» обратилась в суды, однако на протяжении полутора лет не может довести начатое до конца. Причастны к этому еще не реформированные украинские суды, известные своей «оперативностью» и «незаангажированностью».

В конце 2014 года «Надра Украины» обратилась в Хозсуд Киева с исковыми заявлениями к «Голден Деррик» о расторжении трех договоров купли-продажи долей, которые позже суд расторгнул.

С целью возобновления участия компании в совместной деятельности на месторождении и с учетом расторжения Хозяйственным судом договоров купли-продажи долей 17 апреля текущего года прокуратура Киева подала в Хозсуд Киева три исковых заявления о признании права собственности «Надра Украины» на доли в совместной деятельности.

Между тем, 22 июня и 2 июля текущего года Хозсуд Киева вынес решения, которыми отказал в удовлетворении двух исковых заявлений о признании права собственности НАК на доли в совместной деятельности на Сахалинском месторождении. Соответствующие исковые заявления были поданы заместителем прокурора Киева в интересах «Надра Украины» к «Голден Деррик» и другим участникам договоров о совместной деятельности.

«Данные решения были фактически приняты в пользу «Голден Деррик» и нарушают интересы Национальной акционерной компании «Надра Украины», поскольку блокируют дальнейшее участие компании в совместной деятельности на Сахалинском месторождении», - отмечают в НАК.

Но Киевский апелляционный хозяйственный суд 5 октября все же удовлетворил апелляционную жалобу заместителя прокурора Киева и отменил решение Хозсуда Киева от 2 июля, которым было отказано в удовлетворении иска о признании права собственности «Надра Украины» на долю в совместной деятельности на Сахалинском месторождении.

По словам главы правления «Надра Украины», данное решение является очень важным для госкомпании, поскольку предоставляет ей право на участие в совместной деятельности на Сахалинском месторождении и получение государством в лице «Надра Украины» прибыли.

Кроме того, это имеет важное значение для трудового коллектива компании и ее дочерних предприятий, поскольку позволит выплатить задолженность по заработной плате, налогам и обязательным платежам, а также улучшить финансовое положение компании.

В ближайшее время Киевский апелляционный суд планирует рассмотреть вторую апелляцию по Сахалинскому месторождению. В «Надра Украины» надеются, что и в дальнейшем правосудие будет осуществляться на принципах законности, равенства, состязательности и справедливости.

«Компания надеется, что рассмотрение второй апелляционной жалобы заместителя прокурора Киева в суде апелляционной инстанции, назначенное на 7 октября 2015 года в 11:30, также состоится с учетом вышеуказанных принципов осуществления правосудия», - подчеркнули в «Надра Украины».

Решение суда в пользу «Надра Украины» играет важную роль в увеличении доходов компании, что поможет ей и дочерним предприятиям возобновить полноценную работу. Кроме того, это даст возможность НАК решать главную задачу государства по снижению энергозависимости от уже давно не братской нам России.

***Национальная акционерная компания «Надра Украины» является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами, ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива, 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы в отношении нефти и газа, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр. В состав компании входят 6 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Александр Гречко (УНИАН)