Казахстан поможет Украине энергоресурсами

Украина и Казахстан намерены в ближайшее время провести широкие консультации по энергетическим вопросам, включая вопросы диверсификации поставок энергоресурсов в Украину, при участии Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и казахской топливной компании «КазМунайГаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров президентов Петра Порошенко и Нурсултана Назарбаева.

«Будет интересно увидеть развитие сотрудничества между НАК «Нафтогаз Украины» и компании «КазМунайГаз». В ближайшее время будут проведены консультации по энергетическим вопросам. Мы отдельно остановились на поставках казахского угля в Украину и обеспечения диверсификации наших источников энергопоставки», - цитирует Порошенко пресс-служба.

Глава государства, как отмечается, обратил внимание, что все достигнутые договоренности, в том числе по углю, будут оформлены в отдельные проекты и соглашения.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Казахстане. Сегодня, 9 октября, запланирован деловой форум Украина – Казахстан, участие в котором также примет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Порошенко уже заявил, что вскоре украинские компании могут принять активное участие в реализации целого ряда проектов в строительной индустрии, машиностроении, нефтегазовой и аграрной отрасли Казахстана.

По данным Госстата, по итогам первого полугодия текущего года объем торговли между Украиной и Казахстаном составил 554,1 млн долл., положительное торговое сальдо – 237 млн долл. По сравнению с 2014 годом эти показатели несколько уменьшились.