"Укрнафта" снимет претензии к власти о порядке проведения биржевых аукционов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрнафты».

Как отметили в компании, «Укрнафта» подала ходатайство об отзыве административного иска о признании противоправным и отмене решения аукционного комитета от 5 февраля 2015, когда комитет запретил проводить продажу энергоресурсов на «Украинской межбанковской валютной бирже».

«Соответствующее указание юридической службе ПАО «Укрнафта» дал председатель правления Марк Роллинс», - говорится в сообщении.

«Принимая во внимание задекларированные мной приоритетные направления деятельности компании, в частности, решение финансовых проблем ПАО «Укрнафта» и устранение негативных тенденций в отношениях с государственными органами, крайне важно перевернуть страницу напряженности и неопределенности вокруг хозяйственной деятельности компании», - цитирует пресс-служба слова Роллинса.

Кроме этого, согласно сообщению, «Укрнафта» также отзывает претензии к Кабмину, который ввел в состав аукционного комитета представителей НАК "Нафтогаз Украины", а также против Минэнергоугля и Минэкономразвития, которые утвердили состав комитета.

«Конструктивный диалог с регуляторными органами - гораздо более эффективный путь к развитию ПАО «Укрнафта», чем судебная волокита», - резюмировал Роллинс.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 июля 2015 года акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса.

В конце сентября 2015 года наблюдательный совет «Укрнафты» утвердил и подписал контракт с Роллинсом.

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Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.