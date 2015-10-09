Запорожская АЭС подключила к сети шестой энергоблок после ремонта

Запорожская атомная электростанция 9 октября 2015 года досрочно завершила ремонт энергоблока №9 и подключила его к энергосистеме Украины, говорится в сообщении станции.

"9 октября 2015 года в 12 часов 21 минуту энергоблок №6 Запорожской АЭС досрочно подключен к единой энергосистеме страны после окончания планового ремонта. Продолжительность ремонта составила 48 суток вместо запланированных 52 суток", - говорится в сообщении.

"Учитывая сложное положение с накоплением запасов топлива украинскими тепловыми электростанциями для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузки на энергосистему, досрочный пуск блока после планового ремонта - достойный подарок запорожских атомщиков к началу отопительного сезона и весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны", - цитирует пресс-служба генерального директора Запорожской АЭС Вячеслава Тищенко.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.