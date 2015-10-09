Нефть продолжает дорожать – рубль тянется следом

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с 31 августа 2015 года поднялась выше $54 за баррель.

На максимуме цена фьючерсов на Brent с поставкой в ноябре 2015 года достигла отметки $54,05, что на 1,88% выше уровня закрытия вчерашних торгов, пишет РБК.

Скачок нефтяных котировок привел к повышению курса рубля. В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже стоимость доллара впервые с 31 июля 2015 года опустилась ниже 61 руб. На минимуме стоимость доллара снизилась до отметки 60,862 руб., что на 50,8 коп. ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Одновременно с этим курс евро снизился до 68,841 руб., что на 37,9 коп. ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

«Цены на нефть остаются основным ориентиром для рубля, однако общий позитивный фон на внешних рынках и отсутствие резко негативных моментов на геополитическом фронте дополняют поддержку. Тем не менее ситуация на рынках меняется быстро, поэтому разворот рыночных настроений может произойти в любой момент», — отмечает заместитель начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

На середину дня стоимость барреля Brent на ICE составляла $53,9, а стоимость доллара на Московской бирже — 60,966 руб.