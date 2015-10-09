"Газпром" планирует с 12 октября начать поставки газа в Украину

Глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявил о достижении с НАК «Нафтогаз Украины» договоренности об осуществлении 9 октября предоплаты за поставки газа в октябре, что позволит начать импорт российских углеводородов в Украину с 12 октября.

«Только что с НАК «Нафтогаз Украины» достигнуты договоренности, что сегодня будет произведена предоплата за поставки газа в октябре. После поступления денежных средств на счет, с 10 утра 12 октября «Газпром» начнет поставки газа в Украину», - цитирует пресс-служба «Газпрома» Миллера.

«Украинская сторона направила в наш адрес заявку на объем 2 млрд куб. м газа в октябре», - добавили в «Газпроме».

"Нафтогаз Украины" пока не сообщает о достигнутых с "Газпромом" договоренностях.

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Как ранее сообщал УНИАН, 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, на счетах «Нафтогаза» накоплено 500 млн долл. для закупки у «Газпрома» около 2 млрд куб. м газа.

Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 млрд куб. м.

По состоянию на 7 октября в подземных хранилищах Украины накоплено 15,789 млрд куб. м.