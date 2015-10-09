ЕС исключил компоненты российского ракетного топлива из санкционного списка
Евросоюз снял ограничения на торговлю с Россией компонентами ракетного топлива.
Как говорится в заявлении Совета ЕС, речь идет о гидразине и его производных - несимметричном диметилгидразине (гептиле) и монометилгидразине.
Эти компоненты необходимы для реализации европейских космических программ, а также запуска спутников, изготовленных в европейских странах.
Гидразин широко применяется в ракетной технике и используется на многих ракетах-носителях, в том числе на российских "Протонах" и французских "Арианах".
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Как сообщал УНИАН, ранее Евросоюз заявил, что не рассматривает возможность введения санкций в отношении России в связи с ситуацией в Сирии.
В свою очередь ТАСС сообщает, что европейский дипломатический источник подчеркнул необходимость дополнительного анализа действий России в Сирии. При этом он отметил, что вопрос о дополнительных санкциях сейчас не стоит на повестке дня.