Энергосообщество: Украина сможет синхронизироваться с европейской энергосистемой не раньше 2021 года
Украина сможет синхронизироваться с европейской энергосистемой ENTSO-E не ранее чем через 5 лет из-за необходимости европейской энергосистемы решить вопрос перепроизводства "зелёной" электроэнергии в Германии.
Об этом на встрече с журналистами в Вене сказал глава департамента электроэнергетики Секретариата энергетического сообщества Симон Узунов.
«Синхронизация может быть осуществлена не раньше чем через 5 лет», - сказал он.
По словам Узунова, одной из причин является необходимость решить вопрос поставок электроэнергии в Германии, где слишком высокая доля "зелёной" генерации, которую необходимо балансировать.
При этом он отметил, что в настоящее время для Украины наиболее перспективными проектами по соединению с европейским энергорынком являются поставки электроэнергии с Хмельницкой АЭС в Польшу или же установка на границе с европейскими странами оборудования для смены частоты украинской электроэнергии.
В то же время, глава международного департамента австрийской комиссии по регулированию рынка энергетики E-Control Герхард Лангедер сказал, что Украина в настоящее время соединена с российской энергосистемой, поэтому для синхронизации с ENTSO-E украинским властям необходимо определиться с выбором энергетического направления страны.
При этом он подчеркнул, что ЕС заинтересован в дешевой электроэнергии из Украины, однако для её поставок необходимо усовершенствовать энергетическую инфраструктуру.
Справка УНИАН. По оценкам украинских экспертов, объем средств, необходимых для синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой ЕС, может достичь порядка 1 млрд долл.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» на сегодняшний день изучает возможность синхронного объединения украинской и молдавской энергосистем с энергосистемой Европейского Союза — ENTSO-E.