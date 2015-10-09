В Еврокомиссии призвали Киев и Москву немедленно начать выполнять "зимний пакет"

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шевчович направил письма министрам энергетики Украины и России с призывом немедленно приступить к выполнению договоренностей, достигнутых по поставкам российского газа Украине в рамках "зимнего пакета".

В этой связи он также сделал соответствующее заявление, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в пятницу в Брюсселе в офисе Шевчовича.

Вице-президент напомнил, что 25 сентября в Брюсселе был парафирован обязательный протокол об условиях поставок газа из России в Украину. "Я приветствую тот факт, что на прошлой неделе договоренности были также одобрены главами государств Украины и Российской Федерации в рамках переговоров в Нормандском формате. Сегодня, несмотря на это решение, я направил письма министрам энергетики России и Украины с призывом к сторонам начать выполнение договоренностей без каких-либо дальнейших задержек", - заявил он.

По убеждению Шевчовича, это "особенно важно" с учетом приближения зимнего периода и необходимости дальнейшего заполнения украинских подземных хранилищ до конца октября, чтобы обеспечить безопасную доставку газа украинским потребителям, а также безопасный транзит в ЕС.

"Я по-прежнему уверен, что стороны будут придерживаться своих обязательств, взятых в рамках обязательного протокола. Европейская комиссия готова содействовать обеим сторонам в полной реализации обязательного протокола, продолжая играть свою роль посредника в этом трехстороннем процессе", - подчеркнул он.

По словам вице-президента, Европейская комиссия помогла за последние несколько месяцев мобилизовать необходимое финансирование для закупки газа в Украину, и будет продолжать эти усилия в течение ближайших месяцев.

Как сообщал УНИАН, глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер сегодня, 9 октября, заявил о достижении с НАК «Нафтогаз Украины» договоренности об осуществлении 9 октября предоплаты за поставки газа в октябре, что позволит начать импорт российских углеводородов в Украину с 12 октября.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, на счетах «Нафтогаза» накоплено 500 млн долл. для закупки у «Газпрома» около 2 млрд куб. м газа.

Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 гг. и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 млрд куб. м.

По состоянию на 7 октября в подземных хранилищах Украины накоплено 15,789 млрд куб. м.