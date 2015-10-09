"Нафтогаз" перечислил "Газпрому" предоплату за газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» осуществила первый платеж российскому топливному монополисту «Газпрому» в счет оплаты поставок российского газа в Украину.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь «Нафтогаза» Алена Осмаловская.

"Мы перевели уже первый платеж "Газпрому", - сказала Осмаловская. При этом она не уточнила сумму перевода, но подтвердила ранее озвученный главой "Газпрома" Алексеем Миллером объем закупки в 2 млрд кубометров топлива.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о достижении с НАК «Нафтогаз Украины» договоренности об осуществлении 9 октября предоплаты за поставки газа в октябре, что позволит начать импорт российских углеводородов в Украину с 12 октября.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. По расчетам правительства Украине необходимо закачать в ПХГ не менее 19 млрд кубометров топлива для «спокойного» прохождения осеннее-зимнего периода 2015-2016 годов. На текущий момент в украинских ПХГ 15,7 млрд кубометров топлива.

Правительство аккумулировало на закупку дополнительных объемов топлива порядка 1,3 млрд долл. Объем закупки российского газа составит 2 млрд кубометров, остальное Украина закупит на европейском рынке.