ВБ и ЕИБ договорились о финансовых гарантиях для закупки газа Украиной

По сообщению пресс-службы ВБ, документ был подписан в пятницу руководителями двух банковских групп в Лиме (Перу), где проходит годовое собрание руководящих органов МВФ и Всемирного банка, передает ТАСС. Предусмотрены гарантии финансирования в размере до $520 млн.

Согласно пресс-релизу, общая схема финансирования будет выглядеть так: ЕИБ предоставит гарантии на указанную сумму из средств ранее выделенных займов Всемирного банка Киеву. Это в свою очередь "позволит Всемирному банку гарантировать выдачу аккредитивов под закупки газа "Нафтогазом".

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"Соглашение опирается на контргарантию Европейского Союза, обеспечивающую ЕИБ полное покрытие, связанное с рисками для выбранных (для данной операции) займов ВБ Украине", - указывается в документе.

Как сообщал УНИАН ранее, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» осуществила первый платеж российскому топливному монополисту «Газпрому» в счет оплаты поставок российского газа в Украину.

Глава "Газпрома" Алексе Миллер отметил, что после поступления денежных средств на счет, с 10 утра 12 октября «Газпром» начнет поставки газа в Украину.