Европейский инвестбанк подписал соглашение о предоставлении гарантий по кредиту "Нафтогазу" на 500 миллионов долларов

Об этом сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько в своем Twitter.

«Имела честь быть свидетелем подписания Гарантии от Европейского инвестиционного банка для Всемирного банка, что делает возможным предоставление НАК «Нафтогаз Украины» 500 млн долл.», - написала министр.

Напомним, вчера вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шевчович направил письма министрам энергетики Украины и России с призывом немедленно приступить к выполнению договоренностей, достигнутых по поставкам российского газа Украине в рамках «зимнего пакета».

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» осуществил первый платеж российскому топливному монополисту «Газпрому» в счет оплаты поставок российского газа в Украину вчера, 9 октября.

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Украина приостановила импорт газа из РФ 1 июля. По расчетам правительства, для «спокойного» прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 годов необходимо закачать в ПХГ не менее 19 млрд кубометров топлива. На текущий момент в украинских ПХГ 15,7 млрд кубометров топлива.

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Правительство аккумулировало на закупку дополнительных объемов топлива около 1,3 млрд долл. Объем закупки российского газа составит 2 млрд кубометров, остальной объем Украина закупит на европейском рынке.