Европейский инвестбанк подписал соглашение о предоставлении гарантий по кредиту "Нафтогазу" на 500 миллионов долларов
Европейский инвестиционный банк подписал соглашение о предоставлении гарантий для Всемирного банка, что предоставляет возможность НАК «Нафтогаз Украины» получить 500 млн долл. кредита на закупку газа для прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько в своем Twitter.
«Имела честь быть свидетелем подписания Гарантии от Европейского инвестиционного банка для Всемирного банка, что делает возможным предоставление НАК «Нафтогаз Украины» 500 млн долл.», - написала министр.
Напомним, вчера вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шевчович направил письма министрам энергетики Украины и России с призывом немедленно приступить к выполнению договоренностей, достигнутых по поставкам российского газа Украине в рамках «зимнего пакета».
Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» осуществил первый платеж российскому топливному монополисту «Газпрому» в счет оплаты поставок российского газа в Украину вчера, 9 октября.
Читайте такжеПосле двух месяцев дефляции в Украине возобновилась инфляция
Украина приостановила импорт газа из РФ 1 июля. По расчетам правительства, для «спокойного» прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 годов необходимо закачать в ПХГ не менее 19 млрд кубометров топлива. На текущий момент в украинских ПХГ 15,7 млрд кубометров топлива.
Читайте такжеЯресько во время встречи с министром финансов РФ в Перу призвала Россию к участию в реструктуризации
Правительство аккумулировало на закупку дополнительных объемов топлива около 1,3 млрд долл. Объем закупки российского газа составит 2 млрд кубометров, остальной объем Украина закупит на европейском рынке.