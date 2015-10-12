Цена нефти Brent приближается к отметке $53 за баррель

На мировых торгах в понедельник, 12 октября, цены на нефть продолжают расти.

По данным Интерконтинентальной биржи, стоимость Brent с начала торгов выросла на 0,51% — до $52,92 за баррель, WTI - на 0,54%, до $49,90 за баррель.

Читайте такжеEIA ожидает рекордного за шесть лет роста мирового потребления нефтиКак сообщиал УНИАН, 9 октября на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с 31 августа 2015 года поднялась выше $54 за баррель.

Напомним, ОПЕК видит улучшение на мировом рынке нефти за счет роста спроса и снижения поставок из стран, не входящих в картель. Генеральный секретарь картеля Абдулла аль-Бадри призвал страны, не входящие в ОПЕК, совместно заняться проблемой избытка нефти на рынке, после чего котировки подскочили более чем на 2 процента.