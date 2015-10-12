Украина за восемь месяцев сократила экспорт электроэнергии в 2,5 раза

Украина в январе-августе 2015 года сократила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 2,5 раза - до 2,541 млрд кВт/ч с 6,419 млрд кВт/ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Читайте такжеДТЭК Ахметова после полуторагодового перерыва возобновил импорт газа из ЕвросоюзаСогласно данным министерства, экспорт электроэнергии в августе 2015 года уменьшился по сравнению с августом 2014 года почти в 2 раза - до 0,285 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, Украина за 8 месяцев 2015 года экспортировала электроэнергию в денежном выражении на сумму 102,7 млн долл. Импорт электроэнергии за отчетный период составил 56,317 млн долл.