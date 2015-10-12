Российский газовый монополист «Газпром» возобновил поставки газа в Украину после получения предоплаты в сумме 234 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российской компании со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера.

Читайте такжеВ Еврокомиссии призвали Киев и Москву немедленно начать выполнять "зимний пакет"«Сегодня в 10.00 «Газпром» начал поставки газа на Украину. От НАК «Нафтогаз Украины» получена предоплата в объеме 234 млн долл. из обещанных 500 млн долл. в октябре», - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что Украина запросила максимальный режим поставки — 114 млн куб. м в сутки, что соответствует годовому отбору газа Украиной 52 млрд куб. м.

Справка УНИАН. 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ.

По расчетам правительства, Украине необходимо закачать в ПХГ не менее 19 млрд кубометров топлива для «спокойного» прохождения осеннее-зимнего периода 2015-2016 годов.

На текущий момент в украинских ПХГ - 15,7 млрд куб. м газа.

Правительство аккумулировало на закупку дополнительных объемов топлива порядка 1,3 млрд долл. Объем закупки российского газа составит 2 млрд кубометров, остальной Украина закупит на европейском рынке.