Украина резко увеличила импорт газа из ЕС

Украина 7 октября резко увеличила суточные объемы импорта природного газа из Словакии по сравнению с предыдущим днем, более чем в два раза, - до 9,645 миллиона кубометров, и продолжает наращивать поставки углеводородов из ЕС.

Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Словакии Eustream.

По данным компании, суточные объемы поставок газа в Украину через Словакию в период 1-5 октября составили в среднем 8,8 миллиона кубометров, что почти в три раза ниже показателей сентября, а 6 октября они и вовсе снизились до 4,4 миллиона кубометров.

Однако, начиная с 7 октября, Украина приступила к наращиванию суточных объемов импорта природного газа из Словакии. Так, 7 октября было импортировано 9,645 миллиона кубометров газа, 8 октября – 16,042 миллиона кубометров, 9 октября – 15,951 миллиона кубометров, 10 октября – 15,94 миллиона кубометров, 11 октября – 15,948 ммиллиона кубометров. Заявка Украины на 12 октября, по данным Eustream, составляет 15,951 миллиона кубометров.

Стоит отметить, что на протяжении последних двух месяцев Украина импортировала весь природный газ из Словакии.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, падение объемов импорта природного газа в первую неделю октября было связано с тем, что НАК "Нафтогаз Украины" вел переговоры с европейскими поставщиками о снижении цен.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября российский газовый монополист "Газпром" возобновил поставки газа в Украину после получения предоплаты от "Нафтогаза Украины" в сумме 234 миллионов долларов из обещанных 500 миллионов долларов.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 годов и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров.

По состоянию на 10 октября в ПХГ Украины было накоплено 15,798 миллиарда кубометров газа.