Строительство малых ГЭС на Днестре решит проблему подтоплений и энергодифицита Карпатского региона

Обсуждаемый сегодня проект строительства каскада малых ГЭС на реке Днестр решит сразу ряд проблем прилегающих регионов.

Об этом заявил в интервью "Українським Новинам" председатель правления государственной компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Проект принесет пользу местным органам власти и государству. Мы получим увеличение на 390-400 МВт маневровой мощности, мы зарегулируем реку Днестр и укрепим ее берега, мы разовьем инфраструктуру и рабочие места. Кроме того, любое строительство – это дополнительное производство стройматериалов. Мы получим дополнительно 6 мостовых переходов – это развитие транспортной инфраструктуры. Мы видим, что плюсов достаточно", - подчеркнул он.

Игорь Сирота обратил внимание, что сегодня в Украине большая часть неиспользованного гидроэнергетического потенциала находиться в Карпатском регионе, который, к тому же энергодефицитен. А Днестр по своим водным ресурсам и гидроэнергетическому потенциалу является второй рекой в Украине после Днепра.

По словам главы "Укргидроэнерго", само строительство каскада может начаться не ранее, чем через три года. Сейчас ведется работа по привлечению инвесторов и разработке ТЭО строительства. При этом, к самому строительству каскада привлекать бюджетные средства не планируется.

"Допускается любая форма финансирования строительства, кроме бюджетной. Это может быть и тариф, и кредит, и государственно-частное партнерство. Самое главное, чтобы это был привлекательный инвестиционный проект, и мы видим, что он таким будет", - уверен генеральный директор госкомпании.

В интервью Игорь Сирота сообщил, что сегодня "Укргидроэнерго" не реализует проекты за средства, получаемые из госбюджета.

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"Были гранты ЕС для развития Энергетической стратегии. Они имели статус бюджетных, так как проходили через Минфин. Но они были безвозвратные, и они зашли к нам на строительство Днестровской ГАЭС. Мы никогда не получали чистые бюджетные средства. Мало того, получаемые нами кредиты иностранных банков не дороже 2%. Также мы платим за государственную гарантию в бюджет через Минфин еще 2%". - рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго".