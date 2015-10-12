Кабмин вернул газораспределительные сети в собственность "Нафтогаза"

Кабинет министров вернул в собственность крупнейшего энергетического госхолдинга Украины "Нафтогаз" распределительные сети областных газораспределяющих компаний, большая часть которых контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 30 сентября 2015 года.

Согласно документу, Кабмин внес изменение в свое же постановление от 20 августа 2012 года, которым облгазам были переданы в бесплатное оперативное управление распределительные сети.

Также Кабмин внес изменение в свое постановление от 25 мая 1998 года, которым распределительные газопроводы были исключены из перечня имущества, находящегося в пользовании НАК "Нафтогаз Украины".

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Как ранее сообщал УНИАН, в феврале 2015 года дочерняя компания Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" - "Газ Украины" подал иск в Административный суд Киева к Кабинету министров с требованием отменить постановление №770 от 2012 года, в котором, по мнению компании, "абсолютно неправомерно облгазам были переданы в бесплатное оперативное управление сети, в которые облгазы не вложили ничего".

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Справка УНИАН. Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа, по данным СМИ, контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.