"Укрэнерго" заявляет, что снабжает Крым электроэнергией по двум линиям электропередач

Электроснабжение аннексированного Россией Крыма, несмотря на заявления активистов о начале энергетической блокады полуострова, по состоянию на 12 октября осуществляется по двум линиям электропередач, сообщает госкомпания "Укрэнерго".

"По состоянию на 12 октября поставки электроэнергии в Крыму осуществляются по ВЛ 330 кВ "Каховка-Джанкой" и ВЛ 220 кВ "Каховка-Титан", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Сейчас энергоснабжение Крыма осуществляется в объеме 650 МВт, что на 200 МВт ниже потребности", - отметили в компании.

Согласно сообщению "Укрэнерго", воздушная линия 330 кВ "Каховка-Джанкой" в срочном порядке была включена в работу в связи с выводом в ремонт линии "Мелитополь-Джанкой" вследствие повреждения электроопоры.

"На включенной линии остановлена реконструкция, проводимая в рамках проекта строительства ПС 330 кВ "Каховская", необходимой для обеспечения полной выдачи мощности Запорожской АЭС", - подчеркивают в "Укрэнерго".

"Мы понимаем гражданскую позицию крымскотатарского народа и всех участников акции блокады Крыма, но ГП "НЭК "Укрэнерго", как системный оператор ОЭС Украины, не принимает и не может принимать никакие решения о прекращении подачи электроэнергии потребителям, противоречащие требованиям действующего законодательства и/или условиям заключенных договоров", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время, как отмечается в сообщении, и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук по итогам переговоров убедил руководителя штаба общественной инициативы по блокаде Крыма Ленура Ислямова в необходимости проведения ремонта поврежденной электроопоры и допуска ремонтного персонала на место событий.

"Ремонтные бригады обеспечены необходимыми материалами и техникой и готовы выполнить работы по восстановлению поврежденной опоры ЛЭП до конца сегодняшнего дня. Призываем все стороны конфликта к цивилизованному пути решения вопроса и предостерегаем от использования недостоверной информации", - добавили в "Укрэнерго".

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Как ранее сообщал УНИАН, 11 октября поставки электричества в Крым прекратились по линии "Мелитополь-Джанкой".

По словам заместителя председателя штаба гражданской инициативы по блокаде Крыма Изета Гданова, одна из электроопор линии на Херсонщине ранее была повреждена неизвестными. Около нее собрались сотни участников блокады, в том числе и местные жители. Из-за этого энергетики не могли продолжить ремонтные работы: на объекте находились посторонние люди.

20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.