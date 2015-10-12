Минэнергоугля подтверждает начало поставок российского газа в Украину

Министерство энергетики и угольной промышленности подтверждает начало поставок российского газа в Украину 12 октября, анонсированное ранее главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 12 октября на пресс-конференции в Киеве сообщил министр энергетики Владимир Демчишин.

"Сегодня в 10 часов утра начали закачивать газ", - сказал он.

По словам Демчишина, НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку "Газпрому" на 114 миллионов кубометров газа в сутки.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 12 октября "Газпром" сообщил о возобновлении поставок газа в Украину после получения от "Нафтогаза" предоплаты в сумме 234 миллионов долларов.