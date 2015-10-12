Минэнергоугля подтверждает начало поставок российского газа в Украину
14:49, 12 октября 2015Энергетика
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"Нафтогаз Украины" подал заявку "Газпрому" на 114 миллионов кубометров газа в сутки.
REUTERS
Министерство энергетики и угольной промышленности подтверждает начало поставок российского газа в Украину 12 октября, анонсированное ранее главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом 12 октября на пресс-конференции в Киеве сообщил министр энергетики Владимир Демчишин.
"Сегодня в 10 часов утра начали закачивать газ", - сказал он.
По словам Демчишина, НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку "Газпрому" на 114 миллионов кубометров газа в сутки.
Как ранее сообщал УНИАН, утром 12 октября "Газпром" сообщил о возобновлении поставок газа в Украину после получения от "Нафтогаза" предоплаты в сумме 234 миллионов долларов.
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