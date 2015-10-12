Змиевская ТЭС возобновила работу после двухмесячного простоя

Змиевская теплоэлектростанция (Харьковская область) после двухмесячного простоя возобновила работу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании "Центрэнерго", которая эксплуатирует Змиевскую ТЭС, станция возобновила работу 9 октября.

По данным компании, на Змиевской ТЭС после завершения пусковых операций подключен к сети энергоблок №5, который обеспечит надежное теплоснабжение потребителей пгт. Комсомольское.

"Детские сады, медицинские и учебные заведения поселка в первую очередь будут обеспечены теплом и горячей водой. В дальнейшем к централизованному отоплению будут подключаться жилые дома", - отметили в "Центрэнерго".

"Длительная остановка Змиевской ТЭС была вызвана необходимостью накопления угля на складе перед началом отопительного сезона. По состоянию на 9 октября объем угольного склада ТЭС составил 108 тысяч тонн. Запасы топлива ежедневно пополняются", - добавили в компании.

В "Центрэнерго" подчеркнули, что согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, на Змиевской ТЭС были успешно проведены плановые текущие и средние ремонты на шести энергоблоках. На завершающей стадии находится выполнение ремонтов еще на трех энергоблоках. До конца текущего года все запланированные объемы работ будут выполнены.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа из-за отсутствия топлива Змиевская ТЭС остановила работу и перешла в режим подстанции.

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Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7550 МВт.

78,29% акций "Центрэнерго" принадлежит государству, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат "Альфа-Банку".