Демчишин: "Нафтогаз" закупает у РФ топливо по дополнительному соглашению

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" осуществляет закупку природного газа у российского "Газпрома" на основании дополнительного соглашения к действующему контракту от 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"Перевод средств "Газпрому" осуществляется на базе двухстороннего договора", - сказал он.

При этом Демчишин не сообщил о том, был ли подписан трехсторонний протокол о поставках российского газа между Украиной, Еврокомиссией и РФ на период отопительного сезона 2015-2016 гг.

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Справка УНИАН. C июня 2015 года переговоры с "Газпромом" о поставках газа в Украину проходили с привлечением Еврокомиссии. 1 июля 2015 "Нафтогаз" приостановил импорт российского газа из-за неопределенных условиях поставок вплоть до конца отопительного сезона 2015-2016 гг. Финальная трехсторонняя встреча прошла в конце сентября, стороны утвердили все условия, однако протокол так и не был подписан. По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, у министра энергетики РФ Александра Новака не было на это полномочий.

В конечном итоге, 9 октября глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о достижении с НАК "Нафтогаз Украины" договоренностей о возобновлении поставок российского газа в Украину с 12 октября 2015 года.