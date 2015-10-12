Экс-глава крупнейшей нефтегазовой компании Китая осужден за коррупцию

Бывший глава крупнейшей нефтегазовой компании Китая CNPC Цзян Цземинь приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, на 13 лет лишения свободы осужден его соучастник — Ли Чунченг, который ранее возглавлял провинцию Сычуань, передает Газета.RU со ссылкой на издание South China Morning Post.

Экс-глава CNPC, который ранее также занимал пост главы комитета по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР, был обвинен в коррупции и превышении должностных полномочий. Цземинь признал свою вину и оспаривать решение суда провинции Хубэй не намерен.

Читайте такжеУкраина и Китай договорились о создании института по развитию атомных технологийПо версии следствия, Цземинь лично или через свою жену получил в общей сложности 14 млн юаней взяток, а Чунченг — 39,8 млн юаней.

Цзян Цземинь стал главой госкомитета в марте 2013 года, когда формировался новый состав китайского правительства. До этого он в течение почти семи лет руководил крупнейшей нефтегазовой компанией Китая.

Ранее сообщалось, что китайские власти начали расследование против бывшего главы второй нефтегазовой компании Китая — Sinopec.