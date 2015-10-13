Цены на нефть растут после обвала накануне

На мировых торгах во вторник, 13 октября, цены на нефть возобновили рост после падения в понедельник, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на Brent подорожали на $0,31, до $50,17 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,32, до $47,42. В понедельник, 12 октября, оба эталона подешевели более чем на $2,50 после сообщения, что ОПЕК увеличила добычу в сентябре.

Читайте такжеEIA ожидает рекордного за шесть лет роста мирового потребления нефтиОПЕК значительно повысила прогноз спроса на свою нефть в 2016 году, ожидая сокращения добычи в странах, не входящих в организацию. По данным источников, в сентябре организация повысила добычу на 110.000 баррелей в сутки до 31,57 миллиона.

Министр нефтяной промышленности Кувейта Али аль-Омаир в понедельник отметил признаки ухода с рынка производителей с высокой себестоимостью, а также признаки того, что рост мировой экономики ускорится в начале 2016 года.

Между тем, свежая статистика Китая вновь подтвердила замедление экономического роста: экспорт в сентябре в юанях снизился на 1,1 процента по сравнению с прошлым годом, а импорт упал на 17,7 процента.