Украина возобновила реверс газа из Польши

Украина возобновила импорт природного газа из Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" Максима Белявского.

"Сегодня утром была получена заявка на импорт газа из Польши в объеме 0,3 миллиона кубометров", - сообщил он.

"По словам Белявского, заявленный объем газа записан на оперативный балансовый счет, и как только будет накоплен достаточный для физического измерения объем, в рамках коммерческого месяца будет осуществлена физическая прокачка этого газа", - говорится в сообщении.

Ранее "Укртрансгаз" и оператор газотранспортной системы Польши компания Gaz-System подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке пилотного проекта по организации пакетных аукционов мощностей на польско-украинской границе, которые будут проводиться на платформе аукционов компании Gaz-System.

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Поставки газа из Польши в Украину осуществляются с газоизмерительной станции (ГИС) "Германовице" (Польша). Украина прекратила импортировать газ через Польшу с мая 2015 года.