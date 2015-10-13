Глава "Роснефти" прогнозирует обвал добычи нефти в России

Глава российской госкомпании "Роснефть" Игорь Сечин прогнозирует обвал добычи нефти за 3 года на 25-30 миллионов тонн в год из-за решения правительства о заморозке налогового маневра, а именно заморозки экспортной пошлины и повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщает Газета.ru.

"Ситуация с инвестиционными программами ухудшается после принятия в рамках бюджетного процесса решений по сохранению экспортной пошлины. Если эта тенденция будет продолжена, то в течение ближайших трех лет мы будем испытывать эффект снижения добычи на 25-30 миллионов тонн нефти ежегодно", — заявил глава "Роснефти".

"Сечин убежден, что модель роста российской экономики должна быть вокруг налоговой системы, а именно ее сохранением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее российское правительство приняло решение заморозить экспортную пошлину на нефть, тем самым приостановив налоговый маневр в энергетической отрасли. Согласно налоговому маневру, НДПИ растет, а пошлина снижается. Сохранение пошлины и повышение НДПИ должно дополнительно наполнить бюджет 3,2 миллиардами долларов налогов с нефтяной отрасли.

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