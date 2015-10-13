Украина возобновляет импорт газа по всем направлениям – "Укртрансгаз"

Украина в преддверии отопительного сезона 2015-2016 годов с 13 октября осуществляет импорт природного газа по всем действующим направлениям.

По данным оператора ГТС Украины госкомпании "Укртрансгаз", утром 13 октября была получена заявка на импорт газа из Польши в объеме 0,3 миллиона кубометров.

Кроме этого, за 12 октября с территории РФ поступило 50,8 миллиона кубометров газа для нужд потребителей.

"Одновременно с этим, голубое топливо поступало из Словакии и Венгрии в объемах - 16,1 и 0,8 миллиона кубометров", - сообщил руководитель пресс-службы "Укртрансгаза" Максим Белявский.

Читайте такжеУкраина резко увеличила импорт газа из ЕС

Как сообщал УНИАН, 12 октября российский газовый монополист "Газпром" возобновил поставки газа в Украину после получения предоплаты от "Нафтогаза Украины" в сумме 234 миллиона долларов из обещанных 500 миллионов долларов.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 годов и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров.

По состоянию на 11 октября в ПХГ Украины было накоплено 15,8 миллиарда кубометров газа.