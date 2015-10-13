Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Польшу, вытесняя Россию

"Саудовская Аравия впервые вышла на рынок Польши с поставками сырья через Гданьск", - сказал Сечин.

Глава Роснефти не привёл объёма поставок саудовского сырья в Польшу, где оно будет конкурировать с российским, но уточнил, что стоимость арабской нефти ниже российского сорта Urals, передает Рейтер.

"(Саудовская Аравия) активно демпингует, что является также элементом изменения мировых цен. Безусловно, борьба за рынки является на этом этапе одним из ключевых факторов",- сказал Сечин во вторник.

Как сообщил источник в торговых кругах, первый груз пришёл в Гданьск 21 сентября. Он подтвердил, что Саудовская Аравия продаёт сырьё дешевле Urals.

"Польша получила как минимум три партии. Скидка (к Brent) просто волшебная (по сравнению с Urals). Они поставляют в Гданьск", - сказал источник.

Он считает, что саудовская нефть пошла на новые рынки в преддверии обострения конкуренции из-за возвращения ресурсов Ирана после отмены санкций:

"Они хотят застолбить долю на рынке, в частности в Польше, перед тем как вернётся Иран".

Российская нефть Urals теряет позиции на нефтяном рынке Европы из-за притока более дешёвых сортов с Ближнего Востока, и это давление непрерывно нарастает, говорят трейдеры и аналитики.

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В последние месяцы другая страна Евросоюза - Венгрия увеличила покупку нефти иракского Курдистана вместо Urals, и вытеснение российского сорта с одного из традиционных рынков в условиях низких международных цен на сырьё стало также первым подтверждением начала крупных поставок в Европу курдской нефти, добыча которой быстро растёт.

Избыток нефти на мировом рынке сохранится в течение 2016 года на фоне замедления роста мирового потребления и почти рекордной добычи крупнейших производителей ОПЕК, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA).

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Согласно прогнозу Минэнерго, добыча нефти в РФ вырастет в 2015 году до 531 миллиона тонн с 527 миллионов тонн, а экспорт - до 235-237 миллионов тонн с 223 миллионов тонн. В последующие годы Минэнерго ждет стабилизации добычи нефти на уровне 525 миллионов тонн и дальнейшего роста экспорта сырья.