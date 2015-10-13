"Укрэнерго" включило в работу поврежденную линию электроснабжения Крыма
Госкомпания «Укрэнерго» 13 октября включила в работу линию электропередач «Мелитополь-Джанкой», по которой энергоснабжение аннексированного Россией Крыма было прекращено 11 октября после повреждения.
«Вечером 12 октября завершены работы по восстановлению поврежденной электроопоры воздушной линии «Мелитополь-Джанкой» 330 кВ. 13 октября в 6:08 линия включена в работу», - говорится в сообщении «Укрэнерго».
Как отметили в компании, включение данной линии в работу позволило возобновить реконструкцию другой линии «Каховка-Джанкой», которая продлится до 19:00 18 октября.
«После этого энергообеспечение АР Крым будет осуществляться по нормальной схеме питания», - отметили в госкомпании.
Читайте такжеБлокада Крыма: активисты будут добиваться полного отключения полуострова от электроэнергии
Как ранее сообщал УНИАН, электроснабжение Крыма, несмотря на заявления активистов о начале энергетической блокады полуострова, по состоянию на 12 октября осуществлялось по двум линиям электропередач.
11 октября поставки электричества в Крым прекратились по линии «Мелитополь-Джанкой».
По словам заместителя председателя штаба гражданской инициативы по блокаде Крыма Изета Гданова, одна из электроопор линии на Херсонщине ранее была повреждена неизвестными. Около нее собрались сотни участников блокады, в том числе и местные жители. Из-за этого энергетики не могли продолжить ремонтные работы: на объекте находились посторонние люди.
20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.