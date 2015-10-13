Украина с начала года импортировала угля на $1,25 миллиарда

Украина в январе-сентябре 2015 года импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,25 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе-сентябре 2015 года являлись Россия, США и Австралия.

Импорт угля из России за 9 месяцев 2015 года в денежном выражении составил 567,388 миллиона долларов, из США – 328,507 миллиона долларов, из Австралии – 95,944 миллиона долларов. На другие страны пришлось 257,782 миллиона долларов.

Экспорт каменного угля и антрацита в январе-сентябре 2015 года в денежном выражении составил 41,147 миллиона долларов.

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Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика.

Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 миллиарда долларов.